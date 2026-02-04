Soirée couscous à Soultzbach Soultzbach-les-Bains

Soirée couscous à Soultzbach

5 rue de la pépinière Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Partagez un moment convivial autour d’un couscous généreux et savoureux, dans une ambiance chaleureuse. Une belle occasion de se retrouver et de se régaler.

Soirée Couscous à Soultzbach-les-Bains

Envie d’une soirée conviviale et pleine de saveurs ?

Rendez-vous à Soultzbach-les-Bains pour une soirée couscous comme on les aime un plat généreux, des épices qui réchauffent, une ambiance détendue et de bons moments partagés.

Que vous veniez entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir de bien manger, cette soirée est l’occasion parfaite de se retrouver autour d’un bon repas et de passer un moment chaleureux.

Bonne humeur garantie… et assiettes bien remplies ! .

5 rue de la pépinière Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 02 42 christianconreaux@orange.fr

English :

Share a convivial moment around a generous and tasty couscous, in a warm atmosphere. A great opportunity to get together and enjoy a delicious meal.

