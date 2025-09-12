Soirée couscous au Circonflexe Nogent-le-Rotrou

Soirée couscous au Circonflexe Nogent-le-Rotrou vendredi 12 septembre 2025.

Soirée couscous au Circonflexe

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Envie de manger oriental ?

Venez manger à la soirée couscous le vendredi 12 septembre à partir de 19h30 au Circonflexe !

22€ par personne (plat +pâtisserie orientale).

Sur Réservation au 02.37.49.70.90

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

In the mood for oriental food?

Come and eat at the couscous evening on Friday September 12 from 7.30pm at Circonflexe!

22? per person (dish + oriental pastry).

Reservations required on 02.37.49.70.90

German :

Lust auf orientalisches Essen?

Dann kommen Sie zum Couscous-Abend am Freitag, den 12. September ab 19:30 Uhr im Circonflexe!

22? pro Person (Gericht + orientalisches Gebäck).

Reservierung erforderlich unter 02.37.49.70.90

Italiano :

Avete voglia di cibo orientale?

Venite a mangiare alla serata del couscous venerdì 12 settembre dalle 19.30 al Circonflexe!

22? a persona (piatto + pasticcini orientali).

Prenotazione obbligatoria allo 02.37.49.70.90

Espanol :

¿Le apetece comida oriental?

¡Venga a comer a la velada de cuscús del viernes 12 de septiembre a partir de las 19.30 h en el Circonflexe!

22? por persona (plato + pastas orientales).

Reserva obligatoria en el 02.37.49.70.90

