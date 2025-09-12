Soirée couscous au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
Soirée couscous au Circonflexe Nogent-le-Rotrou vendredi 12 septembre 2025.
Soirée couscous au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-09-12 19:30:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Envie de manger oriental ?
Venez manger à la soirée couscous le vendredi 12 septembre à partir de 19h30 au Circonflexe !
22€ par personne (plat +pâtisserie orientale).
Sur Réservation au 02.37.49.70.90
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
English :
In the mood for oriental food?
Come and eat at the couscous evening on Friday September 12 from 7.30pm at Circonflexe!
22? per person (dish + oriental pastry).
Reservations required on 02.37.49.70.90
German :
Lust auf orientalisches Essen?
Dann kommen Sie zum Couscous-Abend am Freitag, den 12. September ab 19:30 Uhr im Circonflexe!
22? pro Person (Gericht + orientalisches Gebäck).
Reservierung erforderlich unter 02.37.49.70.90
Italiano :
Avete voglia di cibo orientale?
Venite a mangiare alla serata del couscous venerdì 12 settembre dalle 19.30 al Circonflexe!
22? a persona (piatto + pasticcini orientali).
Prenotazione obbligatoria allo 02.37.49.70.90
Espanol :
¿Le apetece comida oriental?
¡Venga a comer a la velada de cuscús del viernes 12 de septiembre a partir de las 19.30 h en el Circonflexe!
22? por persona (plato + pastas orientales).
Reserva obligatoria en el 02.37.49.70.90
L’événement Soirée couscous au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-29 par OTs DU PERCHE