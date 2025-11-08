Soirée Couscous au profit du Téléthon Ocqueville

Soirée Couscous au profit du Téléthon Ocqueville samedi 8 novembre 2025.

Soirée Couscous au profit du Téléthon

Salle Municipale Ocqueville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée couscous organisée par Ocqueville Animation au profit du Téléthon 2025.

A partir de 19h30 20€ par Adulte et 12€ pour les de 12ans. .

Salle Municipale Ocqueville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 05 67 05

English : Soirée Couscous au profit du Téléthon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Couscous au profit du Téléthon Ocqueville a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre