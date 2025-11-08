Soirée Couscous au profit du Téléthon Ocqueville
Salle Municipale Ocqueville Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée couscous organisée par Ocqueville Animation au profit du Téléthon 2025.
A partir de 19h30 20€ par Adulte et 12€ pour les de 12ans. .
Salle Municipale Ocqueville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 05 67 05
English : Soirée Couscous au profit du Téléthon
