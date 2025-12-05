Soirée couscous

Ault Somme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Soirée couscous (22€ par personne Hors boissons) après l’inauguration des illuminations de Noël.

Sur réservation avant le 28 novembre.

Kir vin blanc Couscous Fromage Dessert Café.

Organisée par le Comité des Fêtes, au profit du Téléthon.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 07 09 53 73

English :

Couscous evening (22? per person drinks not included) after the Christmas lights inauguration.

Reservations required by November 28.

Kir vin blanc Couscous Cheese Dessert Coffee.

Organized by the Comité des Fêtes, in aid of the Telethon.

