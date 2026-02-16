Soirée couscous Authevernes
Soirée couscous Authevernes samedi 7 mars 2026.
Soirée couscous
Salle des fêtes Authevernes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Au menu
– Apéritif offert,
– Couscous,
– Dessert,
– Thé ou café.
La soirée est animée par DJ Tim’s avec musique et karaoké.
Réservations à remettre dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes d’Authevernes. .
Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 64 32 02 07 comite.authevernes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée couscous
L’événement Soirée couscous Authevernes a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme