Soirée couscous Authevernes

Soirée couscous

Salle des fêtes Authevernes Eure

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Au menu

– Apéritif offert,

– Couscous,

– Dessert,

– Thé ou café.

La soirée est animée par DJ Tim’s avec musique et karaoké.

Réservations à remettre dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes d’Authevernes. .

Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 64 32 02 07 comite.authevernes@gmail.com

