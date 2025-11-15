SOIRÉE COUSCOUS

Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Agneau-merguez, option végé + bar à dessert de Chanchan

A prix libre

Agneau-merguez, option végé + bar à dessert de Chanchan

A prix libre .

Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 31 62 20 30

English :

Lamb-merguez, veggie option + Chanchan dessert bar

Free price

German :

Lamm-Merguez, Veggie-Option + Chanchans Dessertbar

Zu freien Preisen

Italiano :

Agnello-meringa, opzione vegetariana + bar di dolci Chanchan

Prezzo libero

Espanol :

Cordero-merguez, opción vegetariana + barra de postres Chanchan

Precio libre

L’événement SOIRÉE COUSCOUS Azillanet a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC