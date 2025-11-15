SOIRÉE COUSCOUS Azillanet
SOIRÉE COUSCOUS Azillanet samedi 15 novembre 2025.
SOIRÉE COUSCOUS
Rue du Couvent Azillanet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Agneau-merguez, option végé + bar à dessert de Chanchan
A prix libre
Agneau-merguez, option végé + bar à dessert de Chanchan
A prix libre .
Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 31 62 20 30
English :
Lamb-merguez, veggie option + Chanchan dessert bar
Free price
German :
Lamm-Merguez, Veggie-Option + Chanchans Dessertbar
Zu freien Preisen
Italiano :
Agnello-meringa, opzione vegetariana + bar di dolci Chanchan
Prezzo libero
Espanol :
Cordero-merguez, opción vegetariana + barra de postres Chanchan
Precio libre
L’événement SOIRÉE COUSCOUS Azillanet a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC