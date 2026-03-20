Soirée couscous

6 grande rue Brizambourg Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’instant charentais vous propose une soirée couscous royal

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6 grande rue Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25

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English :

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L’événement Soirée couscous Brizambourg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge