Soirée couscous Brizambourg
Soirée couscous Brizambourg samedi 4 avril 2026.
Soirée couscous
6 grande rue Brizambourg Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’instant charentais vous propose une soirée couscous royal
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6 grande rue Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25
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L’événement Soirée couscous Brizambourg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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