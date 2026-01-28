Soirée couscous

Celles Dordogne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée couscous à partir de 19h30 à la salle des fêtes potage, couscous, fromage, salade, dessert maison, vin et café compris La soirée sera animée par Lolo de Bro-X-Corp Frères de Son Tarifs 18 € par personne, sur réservation

Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 13 52 18

English : Soirée couscous

Couscous evening from 7.30pm at the village hall: soup, couscous, cheese, salad, homemade dessert, wine and coffee included The evening will be hosted by Lolo from Bro-X-Corp Frères de Son Price: 18? per person, on reservation

