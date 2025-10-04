Soirée Couscous Courpignac

Soirée Couscous Courpignac samedi 4 octobre 2025.

Soirée Couscous

Salle des fêtes Courpignac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-04 19:30:00
2025-10-04

Soirée Couscous animée par Toto
Salle des fêtes Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04  emiliebegon17130@gmail.com

English :

Couscous evening with Toto

German :

Von Toto moderierter Couscous-Abend

Italiano :

Serata di couscous con Toto

Espanol :

Noche de cuscús con Toto

L’événement Soirée Couscous Courpignac a été mis à jour le 2025-09-20 par Offices de Tourisme de Jonzac