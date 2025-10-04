Soirée Couscous Courpignac
Soirée Couscous Courpignac samedi 4 octobre 2025.
Soirée Couscous
Salle des fêtes Courpignac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Soirée Couscous animée par Toto
Salle des fêtes Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04 emiliebegon17130@gmail.com
English :
Couscous evening with Toto
German :
Von Toto moderierter Couscous-Abend
Italiano :
Serata di couscous con Toto
Espanol :
Noche de cuscús con Toto
