Soirée couscous de l’AS Saint Matré Le Boulvé Porte-du-Quercy samedi 27 septembre 2025.

Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Les vendanges au domaine ont commencées cette nuit et annonce déjà de belles choses …

Les événements vont bientôt reprendre également mais en attendant nous vous proposons avec les copains du club de foot de Saint Matré le Boulve une soirée Couscous avec animation musicale.

Des rires, de la joie et surtout nous allons nous régaler !!! .

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88

English :

Harvesting at the estate began last night and is already shaping up nicely.

German :

Die Weinlese auf dem Weingut hat heute Nacht begonnen und kündigt schon einiges an …

Italiano :

La vendemmia nella tenuta è iniziata ieri sera e si preannuncia già un grande successo …

Espanol :

La vendimia en la finca comenzó anoche y ya se perfila como un gran éxito …

