Soirée Couscous Elliant

Soirée Couscous
Début : 2026-03-21 18:30:00
Soirée Organisée par l’Ecole Ste Anne
Tickets repas en pré-vente dans les commerces du bourg boulangerie, Sam’co, Mam Karo
Sur place ou à emporter -13€ adulte, 7€ enfant
Service à table- buvette-structures gonflables .
salle des sports Elliant 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
