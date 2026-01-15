Soirée Couscous et Bal Beaux
Soirée Couscous et Bal Beaux samedi 7 février 2026.
Soirée Couscous et Bal
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée dansante avec repas, ouverte à tous ! Animation avec le groupe KYMYK.
.
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 94 13 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening dance and meal, open to all! Entertainment by the KYMYK band.
L’événement Soirée Couscous et Bal Beaux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire