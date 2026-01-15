Soirée Couscous et Bal Beaux

Soirée Couscous et Bal

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée dansante avec repas, ouverte à tous ! Animation avec le groupe KYMYK.

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 94 13 23

English :

Evening dance and meal, open to all! Entertainment by the KYMYK band.

