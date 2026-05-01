Montlaur

Soirée couscous et musique

Montlaur Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Soirée + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée de fête et de solidarité en perspective organisée par les associations une place pour tous et Tuzolana Accueil , associations d’aide aux exilés vous invitent à partager une soirée de musique et de rencontre à la salle des fêtes

19h concert avec Claire Bousquel, chanteuse autrice Saint-Affricaine qui compose et reprend des chansons dans la pure tradition de la chanson française avec des textes poétiques et des musiques variées aux accents frenchy jazzy pop rock : elle s’accompagne à la guitare ou au piano,



20h30 couscous+ dessert

(Réservation conseillée au 06 83 75 33 63 ou 06 17 28 59 27)



22h KEFIR SWING jazz manouche c’est un groupe de copains musiciens de Belmont et ses environs : 1 guitare, 1 clarinette, 1 accordéon,1 basse et 1 chanteuse ils jouent des standards de musique manouche, swing , des morceaux à danser .

Soirée de soutien-repas : 15 euros



Nous comptons sur vous et tous vos amis, familles et voisins 15 .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 74 99 14 16

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English :

An evening of festivities and solidarity organized by the associations Une place pour tous and Tuzolana Accueil , associations that help exiles, invite you to share an evening of music and encounters at the Salle des Fêtes

L’événement Soirée couscous et musique Montlaur a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)