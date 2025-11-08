Soirée Couscous

Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

l’ESJ Football organise une soirée Couscous le samedi 8 novembre à Joué-sur-Erdre !

Repas sur place ou à emporter.

Couscous ou joue de porc au cidre et fromage et dessert.

Menu enfant burger frites et dessert

Soirée animée par DJ Dayo.

Repas préparé par l’Auberge de l’Ecluse de Riaillé.

Infos et réservation auprès de l’ESJ. .

Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 08 83 42

English :

eSJ Football is organizing a Couscous evening on Saturday November 8 in Joué-sur-Erdre!

German :

die ESJ Football organisiert am Samstag, den 8. November, einen Couscous-Abend in Joué-sur-Erdre!

Italiano :

eSJ Football organizza una serata Couscous sabato 8 novembre a Joué-sur-Erdre!

Espanol :

eSJ Football organiza una velada de cuscús el sábado 8 de noviembre en Joué-sur-Erdre

L’événement Soirée Couscous Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-10-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis