Soirée couscous/karaoké à Epannes Épannes samedi 28 février 2026.
Grande Rue Épannes Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-02-28
2026-02-28
Rendez-vous à Épannes le 28 février 2026 dès 19h30 pour une soirée placée sous le signe de la gourmandise et de la musique.
Le bonus L’apéritif est offert !
Ne tardez pas à réserver votre place pour ce combo gagnant Couscous & Karaoké .
19€ adulte
10€ enfant moins de 12 ans .
Grande Rue Épannes 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 04 81 45
