Soirée couscous/karaoké à Epannes Épannes

Soirée couscous/karaoké à Epannes

Grande Rue Épannes Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Rendez-vous à Épannes le 28 février 2026 dès 19h30 pour une soirée placée sous le signe de la gourmandise et de la musique.

Le bonus L’apéritif est offert !

Ne tardez pas à réserver votre place pour ce combo gagnant Couscous & Karaoké .

19€ adulte

10€ enfant moins de 12 ans .

Grande Rue Épannes 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 04 81 45

