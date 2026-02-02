Soirée Couscous & Karaoké Auberge de Saint Gor Saint-Gor

Soirée Couscous & Karaoké

Auberge de Saint Gor 30 route de Bourriot Saint-Gor Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Auberge de Saint Gor vous propose une soirée durant laquelle le dépaysement culinaire sera agrémenté par vos talents de chanteur !

Alors échauffez-vous la voix, préparez vos fourchettes et réservez vos places pour cette soirée qui s’annonce chaleureuse et festive !

Uniquement sur réservation.

Auberge de Saint Gor 30 route de Bourriot Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 28 07

English : Soirée Couscous & Karaoké

The Auberge de Saint Gor invites you to an evening of culinary delights, enhanced by your singing talents!

So warm up your voice, get your forks ready, and reserve your seats for what promises to be a warm and festive evening!

Reservations required.

L’événement Soirée Couscous & Karaoké Saint-Gor a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Landes d’Armagnac