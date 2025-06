Soirée couscous, kermesse et tombola – École les Radicelles Mauzens-et-Miremont 27 juin 2025 16:30

Dordogne

Soirée couscous, kermesse et tombola École les Radicelles 41 chemin des écoles Mauzens-et-Miremont Dordogne

16h30 spectacle des enfants. 17h jeux traditionnels en bois. 18h tirage de la tombola (2€ le ticket). 19h buvette et repas couscous (20€ sur réservation). Ouvert à tous

École les Radicelles 41 chemin des écoles

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 99 78 93

English : Soirée couscous, kermesse et tombola

4:30pm: children’s show. 5pm: traditional wooden games. 6pm: tombola draw (2? per ticket). 7pm: refreshment bar and couscous meal (20? reservation required). Open to all

German : Soirée couscous, kermesse et tombola

16.30 Uhr: Aufführung der Kinder. 17 Uhr: Traditionelle Spiele aus Holz. 18 Uhr: Ziehung der Tombola (2? pro Los). 19 Uhr: Getränkestand und Couscous-Essen (20? auf Reservierung). Offen für alle

Italiano :

ore 16.30: spettacolo per bambini. ore 17.00: giochi tradizionali in legno. ore 18.00: estrazione della tombola (2? a biglietto). ore 19.00: bar e pranzo a base di couscous (20? prenotazione obbligatoria). Aperto a tutti

Espanol : Soirée couscous, kermesse et tombola

16.30 h: espectáculo infantil. 17.00 h: Juegos tradicionales de madera. 18.00 h: sorteo de una tómbola (2? el billete). 19.00 h: bar y comida a base de cuscús (20? reserva obligatoria). Abierto a todos

