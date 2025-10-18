Soirée couscous La Saucelle
Soirée couscous
La Saucelle Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-18 19:30:00
Soirée couscous au restaurant Le grand claireau , possibilité de couscous à emporter. Sur réservation jusqu’au 10 octobre.
La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64
English :
Couscous evening at Le grand claireau restaurant, takeaway couscous available. Reservations required by October 10.
German :
Couscous-Abend im Restaurant Le grand claireau , Möglichkeit zum Mitnehmen von Couscous. Auf Reservierung bis zum 10. Oktober.
Italiano :
Serata di couscous al ristorante Le grand claireau , couscous da asporto disponibile. Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre.
Espanol :
Velada de cuscús en el restaurante Le grand claireau , cuscús para llevar disponible. Reserva obligatoria antes del 10 de octubre.
