Soirée couscous La Saucelle

Soirée couscous au restaurant Le grand claireau , possibilité de couscous à emporter. Sur réservation jusqu’au 10 octobre.

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64

English:

Couscous evening at Le grand claireau restaurant, takeaway couscous available. Reservations required by October 10.

German:

Couscous-Abend im Restaurant Le grand claireau , Möglichkeit zum Mitnehmen von Couscous. Auf Reservierung bis zum 10. Oktober.

Italiano:

Serata di couscous al ristorante Le grand claireau , couscous da asporto disponibile. Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre.

Espanol:

Velada de cuscús en el restaurante Le grand claireau , cuscús para llevar disponible. Reserva obligatoria antes del 10 de octubre.

