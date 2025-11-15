Soirée couscous Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse

Soirée couscous Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse samedi 15 novembre 2025.

Soirée couscous

Route de Seuzey Domaine de l'Écart Lacroix-sur-Meuse Meuse

Samedi 2025-11-15 19:00:00

Soirée coucous au Domaine de l’Ecart !

Réservation très souhaitée au 06 70 79 28 82Tout public

Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82 info@domainedelecart.fr

English :

Cuckoo evenings at Domaine de l’Ecart!

Reservations essential: 06 70 79 28 82

German :

Kuckucksuhr-Abend auf der Domaine de l’Ecart!

Reservierung sehr erwünscht unter: 06 70 79 28 82

Italiano :

Notte dei cuculi al Domaine de l’Ecart!

Prenotazione obbligatoria: 06 70 79 28 82

Espanol :

¡Noche de cuco en el Domaine de l’Ecart!

Imprescindible reservar: 06 70 79 28 82

L’événement Soirée couscous Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE