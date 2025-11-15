Soirée couscous Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse
Soirée couscous Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse samedi 15 novembre 2025.
Soirée couscous
Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Soirée coucous au Domaine de l’Ecart !
Réservation très souhaitée au 06 70 79 28 82Tout public
Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82 info@domainedelecart.fr
English :
Cuckoo evenings at Domaine de l’Ecart!
Reservations essential: 06 70 79 28 82
German :
Kuckucksuhr-Abend auf der Domaine de l’Ecart!
Reservierung sehr erwünscht unter: 06 70 79 28 82
Italiano :
Notte dei cuculi al Domaine de l’Ecart!
Prenotazione obbligatoria: 06 70 79 28 82
Espanol :
¡Noche de cuco en el Domaine de l’Ecart!
Imprescindible reservar: 06 70 79 28 82
