Soirée Couscous Neuillac
Soirée Couscous Neuillac samedi 7 mars 2026.
Soirée Couscous
salle des fêtes Neuillac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le grand départ pour le Maroc approche, nous vous invitons à une soirée couscous pleine de saveurs et de bonne humeur ✨
Venez manger, discuter, rire, chanter, danser mais aussi nous encourager avant le jour J !
salle des fêtes Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 205africateam@gmail.com
English :
As the big departure for Morocco approaches, we invite you to a couscous evening full of flavors and good humor?
Come and eat, chat, laugh, sing, dance and cheer us on before D-Day!
L’événement Soirée Couscous Neuillac a été mis à jour le 2026-01-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge