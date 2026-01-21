Soirée Couscous

salle des fêtes Neuillac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le grand départ pour le Maroc approche, nous vous invitons à une soirée couscous pleine de saveurs et de bonne humeur ✨

Venez manger, discuter, rire, chanter, danser mais aussi nous encourager avant le jour J !

.

salle des fêtes Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 205africateam@gmail.com

English :

As the big departure for Morocco approaches, we invite you to a couscous evening full of flavors and good humor?

Come and eat, chat, laugh, sing, dance and cheer us on before D-Day!

L’événement Soirée Couscous Neuillac a été mis à jour le 2026-01-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge