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Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges

Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges

Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges vendredi 28 août 2026.

Lieu : Restaurant Mamasè

Adresse : 5 Route de la Côte d'Argent

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Messanges

Soirée couscous Royal

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Pensez à réserver vos soirées couscous sur place ou à emporter tous les vendredis soir.
5 viandes, 5 légumes.
Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Pensez à réserver vos soirées couscous sur place ou à emporter tous les vendredis soir.
5 viandes, 5 légumes.   .

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05 

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English : Soirée couscous Royal

Couscous evenings at Restaurant Mamasé. Don’t forget to book your couscous evenings to eat in or take away every Friday evening.
5 meats, 5 vegetables.

L’événement Soirée couscous Royal Messanges a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS

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