Soirée Couscous Saint-Germain-des-Grois

samedi 29 novembre 2025.

Soirée Couscous

Saint-Germain-des-Grois Orne

2025-11-29 19:00:00
2025-11-29

Soirée couscous organisée par le comité des fêtes.

Sur réservation au 06 18 23 59 10 ou au 02 33 83 37 26.   .

Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 37 26 

