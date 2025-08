Soirée couture initiation à la machine Calice & Mandibule Le Havre

Soirée couture initiation à la machine Calice & Mandibule Le Havre mardi 26 août 2025.

Soirée couture initiation à la machine

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-26 21:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Découvrez la machine à coudre, le temps d’une soirée.

Apprenez à utiliser une machine à coudre enfiler vos fils, comprendre les fonctions de base, faire une cannette et autres astuces de couturière (ou couturier !).

Vous ferez connaissance avec un chas et découvrirez le sens du tissu… Vaste programme !

Apprendre à manipuler et à couper le tissu est une étape primordiale dans une vie de couturière… le droit fil n’aura plus de secret pour vous !

Ensuite, vous vous lancerez dans la réalisation d’une petite pochette en tissu… du travail préparatoire aux finitions.

Objectifs découvrir, apprendre, partager, s’amuser, créer, booster l’auto-satisfaction !

Matériel fourni et machines sur place. Possibilité de venir avec votre propre machine à coudre. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Soirée couture initiation à la machine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée couture initiation à la machine Le Havre a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie