H’Break Family 13 Rue du Clos de la Fontaine Coutances Manche

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Soirée « Cow-boy » lancer de lasso et de fer à cheval au H’Break Family à Coutances.

H’Break Family 13 Rue du Clos de la Fontaine Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 89 63 57 91 h-break-family@orange.fr

English : Soirée « Cow-boy » lancer de lasso et de fer à cheval

Cowboy » evening lasso and horseshoe throwing at H’Break Family in Coutances.

German :

Cowboy-Abend Lasso- und Hufeisenwerfen im H’Break Family in Coutances.

Italiano :

Serata « Cowboy » lancio del lazo e del ferro di cavallo presso la famiglia H’Break a Coutances.

Espanol :

Velada « cowboy » lanzamiento de lazo y herradura en la H’Break Family de Coutances.

