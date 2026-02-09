Soirée Coyote Place de Teven ar Reut Mac Coyote Saint-Pabu

Soirée Coyote

Place de Teven ar Reut Mac Coyote 1 Rue du Ruellou Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Revivez l’ambiance boîte de nuit des années 80 lors d’une soirée dansante et ultra festive chez Mac Coyote. Hits cultes, piste de danse en feu et bonne humeur garantie. Soirée sur réservation ! .

Place de Teven ar Reut Mac Coyote 1 Rue du Ruellou Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 29 02 70 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Coyote

L’événement Soirée Coyote Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-02-05 par OT PAYS DES ABERS