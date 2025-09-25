Soirée Créapéro Langeac
Soirée Créapéro Langeac jeudi 25 septembre 2025.
Soirée Créapéro
place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 19:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Peinture, sculpture, photographie, céramique, graphisme…venez échanger sur vos projets en cours autour d’un verre. Partage, échanges d’idées.
.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Painting, sculpture, photography, ceramics, graphic design… come and talk about your current projects over a drink. Share and exchange ideas.
German :
Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Keramik, Grafikdesign… tauschen Sie sich bei einem Glas über Ihre aktuellen Projekte aus. Austausch, Ideenaustausch.
Italiano :
Pittura, scultura, fotografia, ceramica, grafica… venite a parlare dei vostri progetti attuali davanti a un drink. Condividete e scambiate idee.
Espanol :
Pintura, escultura, fotografía, cerámica, diseño gráfico… venga a hablar de sus proyectos actuales tomando una copa. Comparta e intercambie ideas.
L’événement Soirée Créapéro Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier