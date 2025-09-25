Soirée Créapéro Langeac

Soirée Créapéro Langeac jeudi 25 septembre 2025.

Soirée Créapéro

place de la halle Langeac Haute-Loire

Peinture, sculpture, photographie, céramique, graphisme…venez échanger sur vos projets en cours autour d’un verre. Partage, échanges d’idées.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

English :

Painting, sculpture, photography, ceramics, graphic design… come and talk about your current projects over a drink. Share and exchange ideas.

German :

Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Keramik, Grafikdesign… tauschen Sie sich bei einem Glas über Ihre aktuellen Projekte aus. Austausch, Ideenaustausch.

Italiano :

Pittura, scultura, fotografia, ceramica, grafica… venite a parlare dei vostri progetti attuali davanti a un drink. Condividete e scambiate idee.

Espanol :

Pintura, escultura, fotografía, cerámica, diseño gráfico… venga a hablar de sus proyectos actuales tomando una copa. Comparta e intercambie ideas.

