Soirée création au conservatoire Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Soirée création au conservatoire

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Cette soirée, dédiée à la création et au travail collectif, est une occasion unique de partage autour de propositions artistiques inouïes, par les élèves du conservatoire et avec la complicité, voire la participation directe, de leurs professeurs.

English :

This evening, dedicated to creation and collective work, is a unique opportunity to share unprecedented artistic proposals, by the students of the conservatory and with the complicity, even the direct participation, of their teachers.

L’événement Soirée création au conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération