Soirée créative Cyanotype Restaurant Honoré Saint-Rémy-de-Provence

Soirée créative Cyanotype
Jeudi 16 octobre 2025 de 19h30 à 22h. Restaurant Honoré 3 Boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 33 – 33 – 38 EUR
Début : 2025-10-16 19:30:00
fin : 2025-10-16 22:00:00
2025-10-16
Participez à un atelier créatif adulte, Cyanotype le jeudi 16 octobre à 19h30 au restaurant Honoré.
L’association MZS Parenthèses vous invite à un atelier créatif adulte.
Connaissez-vous le cyanotype ? Il s’agit d’un procédé photographique ancien qui révèle en bleu les formes et les transparences. Différents accessoires seront à disposition afin de laisser libre cours à vos inspirations bucoliques. Vous pourrez également apporter vos accessoires pour créer des tirages uniques.
Cet atelier est ouvert à tous !
Profitez d’un plateau apéritif et d’une boisson inclus .
Restaurant Honoré 3 Boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 25 75 09 mzs.communication@gmail.com
English :
Take part in a creative workshop for adults, Cyanotype, on Thursday 16 October at 7.30 pm at the Honoré restaurant.
German :
Nehmen Sie am Donnerstag, den 16. Oktober um 19:30 Uhr im Restaurant Honoré an einem Kreativ-Workshop für Erwachsene zum Thema Cyanotypie teil.
Italiano :
Unitevi a noi per un laboratorio creativo per adulti, Cyanotype, giovedì 16 ottobre alle 19.30 presso il ristorante Honoré.
Espanol :
Participe en un taller creativo para adultos, Cianotipia, el jueves 16 de octubre a las 19.30 h en el restaurante Honoré.
