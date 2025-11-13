Soirée créative Ex Voto & autres grigris en métal repoussé Restaurant Honoré Saint-Rémy-de-Provence
Soirée créative Ex Voto & autres grigris en métal repoussé
Jeudi 13 novembre 2025 de 19h30 à 22h. Restaurant Honoré 3 Boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 33 – 33 – 38 EUR
Début : 2025-11-13 19:30:00
fin : 2025-11-13 22:00:00
2025-11-13
Participez à un atelier créatif adulte, Métal repoussé le jeudi 13 novembre à 19h30 au restaurant Honoré.
L’association MZS Parenthèses vous invite à un atelier créatif adulte.
À partir de feuilles de métal souple, les participants créeront leurs propres ex-voto, grigris et petits talismans, en jouant avec les reliefs, les formes et les textures.
Un moment original pour laisser parler sa créativité et réaliser un objet symbolique, entre art et intuition.
Cet atelier est ouvert à tous !
Profitez d’un plateau apéritif et d’une boisson inclus .
Restaurant Honoré 3 Boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 25 75 09 mzs.communication@gmail.com
English :
Take part in a creative workshop for adults, Metal Repoussé, on Thursday 13 November at 7.30 pm at the Honoré restaurant.
German :
Nehmen Sie am Donnerstag, den 13. November um 19:30 Uhr im Restaurant Honoré an einem Kreativ-Workshop für Erwachsene zum Thema „Metalltreiben” teil.
Italiano :
Unitevi a noi per un laboratorio creativo per adulti, Métal repoussé, giovedì 13 novembre alle 19.30 presso il ristorante Honoré.
Espanol :
Participe en un taller creativo para adultos, Métal repoussé, el jueves 13 de noviembre a las 19.30 h en el restaurante Honoré.
