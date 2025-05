Soirée crémaillère – Liverdun, 17 mai 2025 18:00, Liverdun.

Meurthe-et-Moselle

Soirée crémaillère 13 rue du Pisuy Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : 30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez à la soirée crémaillère du Domaine du Val Fleuris.

Tarif 30€

Réservation obligatoire.Tout public

30 EUR.

13 rue du Pisuy

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 40 15 15

English :

Come to the Domaine du Val Fleuris housewarming party.

Price: 30?

Reservations required.

German :

Kommen Sie zur Einweihungsparty der Domaine du Val Fleuris.

Preis: 30?

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Partecipate alla festa di inaugurazione del Domaine du Val Fleuris.

Prezzo: 30 euro

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Ven a la fiesta de inauguración del Domaine du Val Fleuris.

Precio: 30

Reserva obligatoria.

L’événement Soirée crémaillère Liverdun a été mis à jour le 2025-05-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY