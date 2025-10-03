Soirée Crémant à Clairvaux-les-Lacs Cave à vins Clairvaux-les-Lacs
Soirée Crémant à Clairvaux-les-Lacs
Cave à vins 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs Jura
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Dès 19h30 à la cave à vins. Soirée festive , conviviale et terroir avec possibilité d’achat de crémant à des prix attractifs. Soirée autour du crémant avec 4 vignerons d’exception Domaines Pignier, Cartaux Bougaud, Carlines, Baud. Tarif 40€ Apéritif dinatoire. Réservations au 07 50 06 78 12 avant le 25 septembre. .
Cave à vins 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 78 12
