Soirée Créole à Cénevières Cénevières

Salle culturelle de Cénevières Cénevières Lot

Début : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

Scène Vie Air vous propose d’assister à une soirée Créole à la salle culturelle qui sera animée par le TRIO DJINGO TYPICAL BAND.

Salle culturelle de Cénevières Cénevières 46330 Lot Occitanie

English :

Scène Vie Air invites you to attend a Creole evening at the Salle Culturelle, hosted by the TRIO DJINGO TYPICAL BAND.

German :

Scène Vie Air lädt Sie zu einem kreolischen Abend im Kultursaal ein, der von der TRIO DJINGO TYPICAL BAND gestaltet wird.

Italiano :

Scène Vie Air vi invita a una serata creola presso la Salle Culturelle, presentata dal TRIO DJINGO TYPICAL BAND.

Espanol :

Scène Vie Air le invita a una velada criolla en la Salle Culturelle, animada por el TRIO DJINGO TYPICAL BAND.

