Soirée Créole à Cénevières Cénevières
Soirée Créole à Cénevières Cénevières samedi 6 septembre 2025.
Soirée Créole à Cénevières
Salle culturelle de Cénevières Cénevières Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Scène Vie Air vous propose d’assister à une soirée Créole à la salle culturelle qui sera animée par le TRIO DJINGO TYPICAL BAND.
Scène Vie Air vous propose d’assister à une soirée Créole à la salle culturelle qui sera animée par le TRIO DJINGO TYPICAL BAND. .
Salle culturelle de Cénevières Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03
English :
Scène Vie Air invites you to attend a Creole evening at the Salle Culturelle, hosted by the TRIO DJINGO TYPICAL BAND.
German :
Scène Vie Air lädt Sie zu einem kreolischen Abend im Kultursaal ein, der von der TRIO DJINGO TYPICAL BAND gestaltet wird.
Italiano :
Scène Vie Air vi invita a una serata creola presso la Salle Culturelle, presentata dal TRIO DJINGO TYPICAL BAND.
Espanol :
Scène Vie Air le invita a una velada criolla en la Salle Culturelle, animada por el TRIO DJINGO TYPICAL BAND.
L’événement Soirée Créole à Cénevières Cénevières a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cahors Vallée du Lot