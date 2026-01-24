Soirée Créole à Laurède Complexe Henri Emmanuelli Laurède

Soirée Créole à Laurède

Complexe Henri Emmanuelli 1 impasse de la mairie Laurède Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée créole à Laurède

Le comité des fêtes vous embarque direction les îles le samedi 7 mars au Complexe Henri Emmanuelli de Laurède à partir de 20h30

Saveurs créoles, musique, bonne humeur…

Au menu de la soirée créole

• Samoussas

• Achards de légumes

• Colombo de poulet & riz

• Panna cotta coco, coulis mangue

Formule à emporter disponible

Réservations jusqu’au 1er mars au 06 86 01 25 31

Sortez les couleurs, on s’occupe du reste! .

Complexe Henri Emmanuelli 1 impasse de la mairie Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 25 31 cdf.laurede@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Créole à Laurède

L’événement Soirée Créole à Laurède Laurède a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Terres de Chalosse