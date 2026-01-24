Soirée Créole à Laurède Complexe Henri Emmanuelli Laurède
Soirée Créole à Laurède
Complexe Henri Emmanuelli 1 impasse de la mairie Laurède Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Soirée créole à Laurède
Le comité des fêtes vous embarque direction les îles le samedi 7 mars au Complexe Henri Emmanuelli de Laurède à partir de 20h30
Saveurs créoles, musique, bonne humeur…
Au menu de la soirée créole
• Samoussas
• Achards de légumes
• Colombo de poulet & riz
• Panna cotta coco, coulis mangue
Formule à emporter disponible
Réservations jusqu’au 1er mars au 06 86 01 25 31
Sortez les couleurs, on s’occupe du reste! .
Complexe Henri Emmanuelli 1 impasse de la mairie Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 25 31 cdf.laurede@outlook.fr
