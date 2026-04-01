Chambon-sur-Voueize

Soirée créole

Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée créole à la salle des fêtes. Le menu proposé est à 18€ pour les adultes et 12€ pour les -12 ans.

Menu 1 apéritif offert planteur ou soft ; Achard de légumes ; Rougail saucisse ; Blanc manger coco et gâteau à l’ananas. .

Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06

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English : Soirée créole

L’événement Soirée créole Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme