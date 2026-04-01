Soirée créole Chambon-sur-Voueize
Soirée créole Chambon-sur-Voueize samedi 25 avril 2026.
Chambon-sur-Voueize
Soirée créole
Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée créole à la salle des fêtes. Le menu proposé est à 18€ pour les adultes et 12€ pour les -12 ans.
Menu 1 apéritif offert planteur ou soft ; Achard de légumes ; Rougail saucisse ; Blanc manger coco et gâteau à l’ananas. .
Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06
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English : Soirée créole
L’événement Soirée créole Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme