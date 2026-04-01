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Soirée créole Chambon-sur-Voueize

Soirée créole Chambon-sur-Voueize

Soirée créole Chambon-sur-Voueize samedi 25 avril 2026.

Adresse : Avenue Georges Clemenceau

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

Soirée créole

Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée créole à la salle des fêtes. Le menu proposé est à 18€ pour les adultes et 12€ pour les -12 ans.
Menu 1 apéritif offert planteur ou soft ; Achard de légumes ; Rougail saucisse ; Blanc manger coco et gâteau à l’ananas.   .

Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06 

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English : Soirée créole

L’événement Soirée créole Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme

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