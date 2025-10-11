Soirée Créole du SC Vatan Vatan

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-10-11 19:30:00

Le Sporting Club Vatanais vous propose une soirée festive sur le thème créole à la salle des Fêtes de Vatan.

Rendez-vous le 11 octobre à 19h30 à la salle des fêtes

Au menu

Rougail Saucisse

Fromage Salade

Tartelette

Soirée Animée par DJ Alex

Réservations obligatoire avant le 1er octobre 22 .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 90 21 48

English :

The Sporting Club Vatanais invites you to a festive Creole-themed evening at the Salle des Fêtes in Vatan.

German :

Der Sporting Club Vatanais bietet Ihnen einen festlichen Abend mit kreolischem Thema im Salle des Fêtes in Vatan.

Italiano :

Lo Sporting Club Vatanais organizza una serata di festa a tema creolo presso la Salle des Fêtes di Vatan.

Espanol :

El Sporting Club Vatanais organiza una velada festiva de temática criolla en la Sala de Fiestas de Vatan.

