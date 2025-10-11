Soirée Créole du SC Vatan Vatan
Soirée Créole du SC Vatan Vatan samedi 11 octobre 2025.
Soirée Créole du SC Vatan
Vatan Indre
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le Sporting Club Vatanais vous propose une soirée festive sur le thème créole à la salle des Fêtes de Vatan.
Rendez-vous le 11 octobre à 19h30 à la salle des fêtes
Au menu
Rougail Saucisse
Fromage Salade
Tartelette
Soirée Animée par DJ Alex
Réservations obligatoire avant le 1er octobre 22 .
Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 90 21 48
English :
The Sporting Club Vatanais invites you to a festive Creole-themed evening at the Salle des Fêtes in Vatan.
German :
Der Sporting Club Vatanais bietet Ihnen einen festlichen Abend mit kreolischem Thema im Salle des Fêtes in Vatan.
Italiano :
Lo Sporting Club Vatanais organizza una serata di festa a tema creolo presso la Salle des Fêtes di Vatan.
Espanol :
El Sporting Club Vatanais organiza una velada festiva de temática criolla en la Sala de Fiestas de Vatan.
L’événement Soirée Créole du SC Vatan Vatan a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Champs d’Amour