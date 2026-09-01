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AGENDA · Étroussat

Soirée Créole Salle Polyvalente d’Etroussat Étroussat

samedi 12 septembre 2026 · Salle Polyvalente d'Etroussat · Étroussat

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Polyvalente d'Etroussat
Adresse
12, rue de la Mairie
Ville
03140 Étroussat
Département
Allier
Tarif
13 13 Enfant 12 ans

Étroussat

Soirée Créole

Salle Polyvalente d’Etroussat 12, rue de la Mairie Étroussat Allier

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’association Les Années Folles d’Etroussat organise une soirée créole autour du célèbre rougail-saucisses. Un verre de bienvenue vous sera offert. Réservation jusqu’au 6 septembre.
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Salle Polyvalente d’Etroussat 12, rue de la Mairie Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 12 83 76 

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English :

The Les Années Folles association in Etroussat is hosting a Creole-themed evening featuring the famous rougail with sausages. A welcome drink will be provided. Reservations must be made by September 6.

L’événement Soirée Créole Étroussat a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Val de Sioule