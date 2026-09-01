Soirée Créole Salle Polyvalente d’Etroussat Étroussat

Informations pratiques

Étroussat

Soirée Créole

Salle Polyvalente d’Etroussat 12, rue de la Mairie Étroussat Allier

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Les Années Folles d’Etroussat organise une soirée créole autour du célèbre rougail-saucisses. Un verre de bienvenue vous sera offert. Réservation jusqu’au 6 septembre.

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Salle Polyvalente d’Etroussat 12, rue de la Mairie Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 12 83 76

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English :

The Les Années Folles association in Etroussat is hosting a Creole-themed evening featuring the famous rougail with sausages. A welcome drink will be provided. Reservations must be made by September 6.

L’événement Soirée Créole Étroussat a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Val de Sioule