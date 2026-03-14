Soirée créole

Salle Forsans Gaas Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Laissez le froid de côté et embarquez pour une soirée 100% soleil! Nous vous invitons à une soirée créole pleine de saveurs et de bonne humeur! Au programme ambiance tropicale, repas aux saveurs des îles et musique et danse jusqu’au bout de la nuit.

Laissez le froid de côté et embarquez pour une soirée 100% soleil! Nous vous invitons à une soirée créole pleine de saveurs et de bonne humeur! Au programme ambiance tropicale, repas aux saveurs des îles et musique et danse jusqu’au bout de la nuit.

Venez partager un moment chaleureux entre amis ou en famille… et soutenir les projets des enfants de l’école.

Sortez vos tenues colorées et votre plus beau sourire ! .

Salle Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 51 24 82

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English : Soirée créole

Leave the cold behind and embark on a 100% sunny evening! We invite you to a Creole evening full of flavors and good humor! On the program: tropical ambience, island-flavored meals and music and dancing the night away.

L’événement Soirée créole Gaas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans