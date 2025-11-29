Soirée Créole Jazz La musique Antillaise fait du jazz La Cigale de Royan Royan
Soirée Créole Jazz La musique Antillaise fait du jazz La Cigale de Royan Royan samedi 29 novembre 2025.
Soirée Créole Jazz La musique Antillaise fait du jazz
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Soirée Créole Jazz la musique Antillaise fait du jazz !
.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 contact@lacigalederoyan.com
English :
Soirée Créole Jazz: Caribbean music goes jazz!
German :
Kreolischer Jazzabend: Die Musik der Antillen macht Jazz!
Italiano :
Soirée Créole Jazz: la musica caraibica diventa jazz!
Espanol :
Soirée Créole Jazz: ¡la música caribeña se hace jazz!
L’événement Soirée Créole Jazz La musique Antillaise fait du jazz Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique