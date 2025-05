Soirée Créole – Lignan-de-Bazas, 17 mai 2025 20:00, Lignan-de-Bazas.

Gironde

Soirée Créole Lignan-de-Bazas Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le Comité des fêtes de Lignan-de-Bazas vous donne rendez vous à partir de 20h pour une soirée créole pleine de chaleur, de bonne humeur et de saveurs. Venez savourer un délicieux menu composé d’une terrine de poisson en entrée, suivie d’un rougail saucisse, et pour finir en douceur, un dessert glacé. Le café et le vin sont offerts pour accompagner ce moment convivial. Une bourriche sera également organisée.

L’inscription est obligatoire, alors n’attendez plus pour réserver votre place et venez vivre une soirée créole à Lignan-de-Bazas ! .

Lignan-de-Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 14 33 71

English : Soirée Créole

German : Soirée Créole

Italiano :

Espanol : Soirée Créole

L’événement Soirée Créole Lignan-de-Bazas a été mis à jour le 2025-05-13 par La Gironde du Sud