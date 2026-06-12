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Soirée créole Nesploy

Soirée créole Nesploy

Soirée créole Nesploy samedi 11 juillet 2026.

Ville : 45270 Nesploy

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 32 32 32 Tarif de base plein tarif

Nesploy

Soirée créole

Nesploy Loiret

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée créole
Soirée créole. Repas 32€/personne. Concert à 21h30. Réservation 02 34 49 34 44 32  .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 34 44 

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English :

Creole evening

L’événement Soirée créole Nesploy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD

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