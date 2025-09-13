Soirée crêpe au Vallon d’Estivaux Vallon d’Estivaux Estivaux

Soirée crêpe au Vallon d'Estivaux
samedi 13 septembre 2025.

Soirée crêpe au Vallon d’Estivaux

Vallon d'Estivaux
Le Bourg
Estivaux
Corrèze

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Soirée crêpes: 1 galette salée + 1 crêpe sucrée + 1 boisson

Tarif: 20€

Sur réservation .

Vallon d’Estivaux Le Bourg Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15

