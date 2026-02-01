Soirée crêpe: Bec’h d’ar billig! Landeleau

Soirée crêpe: Bec’h d’ar billig!

Début : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13

A chacun d’apporter ses boissons ou de quoi garnir ses crêpes, Oaled Landelo fournit la pâte et les billig. La soirée st ouverte aux bretonnants de toutes générations, apprenants ou confirmés et à ceux qui souhaitent découvrir ou entendre parler breton.

> Vendredi 13 février à 19h00

> 2€ par personne

07 82 78 24 37

oaled-landelo@orange.fr .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37

