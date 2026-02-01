Soirée Crêpes Association Sportive Trémévenoise Salle Louis Le Lann Tréméven
Salle Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven Finistère
Début : 2026-02-28 19:30:00
L’AS Trémeven organise un repas crêpes ouvert à tous le samedi 28 février (à partir de 19h30) suivi d’une soirée dansante animé par un DJ à l’espace Louis Le Lann.
La réservation est obligatoire au 06.58.00.68.35 (avant le 22 février).
Tarifs (apéritif + café offert dans chaque formule)
– Formule 1 1 salée et 1 sucrée = 10€
– Formule 2 2 salées et 1 sucrée ou 1 salée et 2 sucrées = 12€
– Formule 3 2 salées et 2 sucrées = 14€
Une partie des bénéfices est reversé au Téléthon. .
Salle Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 58 00 68 35
