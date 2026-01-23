Soirée crêpes Salle Jean Moulin Bannalec

Soirée crêpes

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

le club de football La Fleur de Genêt vous invite à sa traditionnelle soirée crêpes à la salle Jean-Moulin !

Au programme Crêpes salées et sucrées maison, préparées avec passion par les bénévoles du club. Une ambiance conviviale pour partager un bon moment entre supporters, joueurs et familles. Une soirée 100% solidaire tous les bénéfices seront reversés à l’école de foot pour soutenir les jeunes talents !

Installez-vous à votre table, dégustez, et profitez d’une soirée gourmande ! .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 28 91 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée crêpes

L’événement Soirée crêpes Bannalec a été mis à jour le 2026-01-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS