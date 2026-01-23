Soirée crêpes Salle Jean Moulin Bannalec
Soirée crêpes Salle Jean Moulin Bannalec vendredi 20 février 2026.
Soirée crêpes
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
le club de football La Fleur de Genêt vous invite à sa traditionnelle soirée crêpes à la salle Jean-Moulin !
Au programme Crêpes salées et sucrées maison, préparées avec passion par les bénévoles du club. Une ambiance conviviale pour partager un bon moment entre supporters, joueurs et familles. Une soirée 100% solidaire tous les bénéfices seront reversés à l’école de foot pour soutenir les jeunes talents !
Installez-vous à votre table, dégustez, et profitez d’une soirée gourmande ! .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 28 91 18
