Soirée crêpes Barlieu

Soirée crêpes Barlieu samedi 23 août 2025.

Soirée crêpes

Barlieu Cher

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Venez nombreux à la base de loisirs de Badineau partager une soirée crêpe rythmée par la musique de DJ Luigi.

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 99 17 22

English :

Come along to the Badineau leisure center for a pancake party with music by DJ Luigi.

German :

Kommen Sie zahlreich in die Freizeitanlage Badineau und genießen Sie einen Crêpe-Abend mit der Musik von DJ Luigi.

Italiano :

Venite al centro ricreativo Badineau per una serata a base di frittelle e musica di DJ Luigi.

Espanol :

Ven al centro de ocio Badineau a disfrutar de una velada con tortitas y música de DJ Luigi.

L’événement Soirée crêpes Barlieu a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois