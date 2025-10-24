Soirée crêpes Brion
Soirée crêpes Brion vendredi 24 octobre 2025.
20 Route d'Issoudun Brion Indre
Vendredi 2025-10-24
Soirée Crêpes au profit de la Ligue contre le cancer
Rejoignez-nous à partir de 17h30 pour une soirée gourmande et solidaire !
Venez savourer de délicieuses crêpes sucrées ou salées, dans une ambiance conviviale.
Tous les profits seront reversés à la Ligue contre le cancer pour soutenir la recherche et les actions en faveur des patients.
Venez nombreux partager un moment gourmand et utile ! .
20 Route d’Issoudun Brion 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 68 98 79
