Soirée crêpes Cast samedi 14 février 2026.
Salle communale Cast Finistère
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Soirée crêpes organisée par l’Apel de l’école Notre-Dame de Cast.
Tarif 3 crêpes 12€ 2 crêpes 8€
Sachet de 12 crêpes à 5€ (réservation conseillée par téléphone) .
Salle communale Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 07 54 07 84
