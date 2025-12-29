Soirée Crêpes Châteauneuf-du-Faou

Soirée Crêpes

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Soirée Crêpes de l’APEL des écoles privés de Châteauneuf-du-Faou à la salle Ar Sterenn le 31 janvier 2026 .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

