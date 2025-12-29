Soirée Crêpes Châteauneuf-du-Faou
Soirée Crêpes Châteauneuf-du-Faou samedi 31 janvier 2026.
Soirée Crêpes
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée Crêpes de l’APEL des écoles privés de Châteauneuf-du-Faou à la salle Ar Sterenn le 31 janvier 2026 .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Crêpes
L’événement Soirée Crêpes Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-12-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou