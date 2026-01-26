Soirée crêpes Route du peuch Coly-Saint-Amand
Soirée crêpes Route du peuch Coly-Saint-Amand samedi 7 février 2026.
Route du peuch Le Séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne
19h. Crêpe salée (jambon, fromage, oeuf), crêpe sucrée (sucre ou chocolat), café. Musique d’ambiance. Sur réservation. 15€
Soirée animée par Virginie Lambert.
Au menu
Soupe de légumes
Crêpe salée (jambon, fromage, oeuf)
Crêpe sucrée (sucre ou chocolat)
Café
Musique d’ambiance
Réservation avant le 1er février .
Route du peuch Le Séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 22 92
English : Soirée crêpes
19h. Savory crepes (ham, cheese, egg), sweet crepes (sugar or chocolate), coffee. Background music. Reservations required. 15?
