Soirée crêpes Route du peuch Coly-Saint-Amand

Soirée crêpes

Le Séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

19h. Crêpe salée (jambon, fromage, oeuf), crêpe sucrée (sucre ou chocolat), café. Musique d’ambiance. Sur réservation. 15€

Soirée animée par Virginie Lambert.

Au menu

Soupe de légumes

Crêpe salée (jambon, fromage, oeuf)

Crêpe sucrée (sucre ou chocolat)

Café

Musique d’ambiance

Réservation avant le 1er février .

Route du peuch Le Séchoir Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 22 92

English : Soirée crêpes

19h. Savory crepes (ham, cheese, egg), sweet crepes (sugar or chocolate), coffee. Background music. Reservations required. 15?

