Soirée crêpes d’Adoloisirs Elliant
Soirée crêpes d’Adoloisirs Elliant samedi 7 février 2026.
Soirée crêpes d’Adoloisirs
salle polyvalente Elliant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Soirée crêpes d’Adoloisirs
Uniquement sur réservations
adoloisirs.elliant@gmail.com ou 06 98 38 26 77 .
salle polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne +33 6 98 38 26 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée crêpes d’Adoloisirs
L’événement Soirée crêpes d’Adoloisirs Elliant a été mis à jour le 2026-01-16 par OTC CCA