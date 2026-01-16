Soirée crêpes d’Adoloisirs

salle polyvalente Elliant Finistère

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07

Uniquement sur réservations

adoloisirs.elliant@gmail.com ou 06 98 38 26 77 .

salle polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne +33 6 98 38 26 77

L’événement Soirée crêpes d’Adoloisirs Elliant a été mis à jour le 2026-01-16 par OTC CCA